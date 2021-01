Atenção clientes Interneith!

Compartilhe















Hoje, dia 05 de janeiro, por volta das 17 horas, um caminhão rompeu um dos cabos de fibra óptica em dois pontos importantes que abastecem a Zona Leste de nossa cidade.

Estávamos com todas as nossas equipes envolvidas no atendimento deste incidente quando começou a chover o que nos impediu em dar prosseguimento à manutenção.

Amanhã dia 06 de janeiro, se não estiver chovendo, estaremos realizando a troca da fibra rompida em mais ou menos 500 metros e realizaremos as 36 fusões necessárias para restabelecer prontamente o sinal aos nossos clientes.

Agradecemos a compreensão de todos!