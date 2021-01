Bebedeira em esquina acaba no Plantão da DP

Compartilhe















Mais uma briga de casal que terminou na Delegacia de Polícia. A guarnição da Brigada Militar foi acionada por populares, devido ao desentendimento entre um homem e uma mulher numa esquina no bairro Progresso.

No endereço, os policiais fizeram contato com a mulher de 32 anos. A mesma disse que estava na esquina ingerindo bebida alcoólica com amigas. Em determinado momento, o companheiro de 22 anos chegou no local e pediu para que ela fosse pra casa, tendo em vista estar gestante. Porém, diante da recusa, o homem a agarrou forte pelos braços e desferiu um tapa na face. Para se defender e revidar, a mulher o agrediu com uma mordida no peito e unhadas nos braços.

A mulher estaria com visíveis sinais de embriaguez e não apresentava lesões aparentes. Ambos foram levados à delegacia de Polícia onde foi realizada a ocorrência. O casal foi encaminhado ao exame de lesões. O fato ocorreu no último dia 1° às 19h no bairro Progresso.