Atenção! Lith está desaparecida

Ela é da cor cinza com olhos amarelados, uma gata persa, mas está tosada atualmente com o pelo baixo.

Lith é castrada, então se alguém a pegou para dar cria, por favor devolver, desta a dona.

Ela sumiu nessa madrugada(7), perto do bairro Macedo, a proprietária reside perto no mercado Ícaro, por isso, acredita que ela esteja perdida pelas redondezas. “Iremos gratificar muito bem quem a encontrar, pois é uma gata muito querida para a minha avó de 71 anos. Qualquer informação ligar para o número (55) 996433642 – com Mariana