Atenção! Tráfego na ponte Borges de Medeiros será liberado nesta tarde; veja horário

O trabalho devido a uma obra de manutenção da Corsan, na cabeceira esquerda da ponte de quem vem da Zona Leste para o Centro, iniciou muito cedo, por volta das 7h e o trânsito ficou interrompido na Borges de Medeiros.

Segundo informações do gerente da Corsan, local, Cristiano Machado, a partir das 13h, o tráfego será liberado nos dois sentido, para todos os veículos.

EMEI Mário Quintana é arrombada pela quinta vez

Desta forma, as linhas do transporte coletivo que estavam com uma logística diferente em razão do bloqueio retornam à normalidade.

O problema era um vazamento de esgoto, que estava exalando um forte mau cheiro. Uma equipe da Corsan trabalhou de forma intensa no local sob a coordenação da fiscal de obra da Companhia, Daniele Gonçalves.