Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A agência do FGTAs – Sine de Alegrete, depois de 10 dias fechados devido a um caso positivo de um servidor com Covid -19, volta ao atendimento presencial no dia 2 de maio.

Todos os encaminhamentos e serviços aos usuários foram remotos nestes dias.

O atendimento foi remoto, conforme orientações em que os servidores do Sine de Alegrete trabalharam em regime de tele trabalho.

As pessoas procuram o local em busca de vagas de emprego e para encaminhar seguro desemprego.