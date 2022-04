Alegrete é a capital da cancha reta do Brasil com o GP Gentil Carlesso

A cidade de Alegrete será palco da tradicional “Penca do boi”., de hoje até segunda-feira (2).

Dois anos sem realizar o evento devido a pandemia, o GP Gentil Carlesso em sua XXVIIII edição transforma o município na capital da cancha reta do Brasil.

Considerada a maior prova da categoria no País, o XXVIII GP Gentil Carlesso vai homenagear o Turfman, um dos baluartes da cancha reta brasileira, o curitibano Paulo Irineu Pelanda o abnegado desportista paranaense de grande trunfos no cenário do turfe nacional.

Neste ano seis potros PSI – Geração 2019 estão inscritos. Representando Alegrete, são três animais. Nono Zeide (Haras Springfield) e Até Logo (Hs. Cordilheira do Sul),pelo Stud Alegrete Baita Chão. O outro alegretense na prova é Temor Negro de criação de Homero Tarrago Filho, pelo Stud Agenda/Wanderlei dos Anjos. Da cidade de São Borja, Adrya`s Tiger (Stud Don Juan), é aposta do turfista Joicemar Dorneles Piegas.

O potro Bico Branco vem de Tupanciretã do Haras Cruz de Pedra/Stud Embalagem, inscrito pelo Stud Speed. De Palmas no Paraná, Cetric (Haras Santa Tereza do Bom Retiro), do Stud LMM completa a seleta lista dos confirmados para o Grande Prêmio Gentil Carlesso.

Neste sábado (30), ocorre a apresentação dos potros participantes às 16h30min. Logo mais a noite o Jockey Club recebe as apostas em um jantar que terá a renda destinada a Liga Feminina de Combate ao Câncer.

Já no domingo (1º), inicia a disputa para chegar a grande final. Um sorteio define os três páreos eliminatórios. As pencas iniciam às 15hs, os três vencedores correm a final na segunda às 15hs.

A premiação neste ano ultrapassa os R$ 130 mil em dinheiro. Só o campeão do GP arremata 100 mil e o treinador campeão leva um carro 0km, os demais treinadores recebem 3% do valor apostado no seu animal. Os prêmios e apostas serão pagos somente após o resultado do exame anti-doping dos finalistas.

A cancha reta de 600 metros, vai apontar o melhor potro do Brasil na famosa Penca do boi. A entrada é franca no Jockey Club de Alegrete.

Fotos: reprodução