Atiradora de Alegrete é destaque no circuito Regional de Tiro Esportivo

Maria Cristina Modesto Rosso (TINA) tem uma longa vivência no tiro esportivo, pois tudo começou com seu filho e o marido que se associaram no C.T.C.A ( Clube de Tiro e Caça do Alegrete), onde deram início a pratica do tiro esportivo. Sempre que tinha disponibilidade, os acompanhava e os observava nas competições.

Caetano e Tina Rosso

-No ano de 2021, tive a oportunidade de realizar o curso do I.P.S.C.( Tiro Prático) fornecido pela Federação Gaúcha de Tiro Prático tendo como instrutor o amigo e atirador Roger, e a partir daí aprofundei meus conhecimentos na área e passei a acompanhar meu marido nesse esporte, e hoje faço parte da equipe de tiro do CTCA.

Tina Rosso- atiradora

Desde o mês de março deste ano, participa do Regional de Tiro Esportivo com a participção de 11 cidades da região. Neste último domingo, Tina Rosso teve a oportunidade de participar da sua primeira prova Estadual aqui em Alegrete. Até agora já foram sete competições sempre acompanhadas de medalhas no retorno ao Baita Chão.

Tina Modesto Rosso- atiradora de Alegrete

As competições são sempre motivo de muita alegria e descontração, tem datas marcadas para todo o ano, porque eles reveem amigos e praticam o esporte que exige muita disciplina e atenção. Além de participar das provas e trocar experiências com os demais, a atiradora diz que estuda a melhor forma de resolver as pistas, treino e assisto a vídeos,venho assim me aprimorando gradativamente.

-Sempre digo que em cada circuito de pista, aumenta a adrenalina, pois requer concentração, equilíbrio, dedicação, postura, velocidade, precisão e atenção ao mesmo tempo.

Importante ressaltar, que a grande maioria dos desportistas é do sexo masculino, porém em nenhum momento me senti deslocada do grupo, pelo contrário fui muito bem recebida por todos, embora nós mulheres atualmente sejamos em menor número, fazemos a diferença nesse esporte e não podemos esquecer que a primeira medalha olímpica para o Brasil foi através do Tiro Esportivo nos jogos da Antuérpia em 1920.

Tina, como gosta de ser chamada, convida a todas as mulheres para praticar o Tiro Esportivo, e salienta ser um esporte muito seguro, que requer disciplina e documentação junto ao Exército Brasileiro para a prática legal do esporte.