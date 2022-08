Batalhão de Alegrete participa da Operação Punhos de Aço

Durante 10 dias do mês de agosto, o 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado (12º BE Cmb Bld) – Batalhão Marechal Enéas Galvão, participou da Operação Punhos de Aço.

A atividade reuniu cerca de 1200 militares e 240 viaturas no Campo de Instrução Barão de São Borja (SAICÃ), e faz parte das atividades de certificação da 6ª Bda Inf Bld como Força de Prontidão (FORPRON).

Participaram da Operação Unidades Orgânicas da 6ª Bda Inf Bld compondo uma Força Tarefa (FT) Blindada liderada pelo 1º Regimento de Carros de Combate (1º RCC). As tropas da Força de Prontidão (FORPRON) da 6ª Bda Inf Bld, permaneceram no SAICÃ até o dia 18, concluindo o último ciclo de sua certificação.

A missão do 12º BE Cmb Bld, foi apoiar a mobilidade da Força Tarefa (FT) Blindada, com destaque para as seguintes missões: apoio direto às (FT) da 6ª Bda Inf Bld, com 1 Pelotão de Engenharia de Combate Blindados, manutenção da rede mínima de estradas, reconhecimentos especializados de Engenharia e lançamento de Mourões para a transposição de brecha, entre outras atividades.

Para a realização dessas atividades, foram necessárias as diversas capacidades de pessoal e material de dotação da Unidade de Alegrete, com o emprego de Equipamentos de Engenharia, Viaturas Blindadas e Viaturas Não-Blindadas.

Fotos: Seção de Comunicação Social