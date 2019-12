Atividades da Sala Verde tiveram mais de 3 mil participantes em 2019

A Secretaria de Meio Ambiente apresentou relatório das atividades realizadas na Sala Verde durante o ano de 2019. Foram oficinas, palestras, atividades práticas, passeios e trilhas ecológicas que contaram com a participação de mais de 3 mil pessoas.

MARÇO

19/3

Semana do Dia Mundial da Água

Teatro de Bonecos Conta Gotas – Histórias D’água

Público: 500 alunos de 6 escolas da cidade.

20/03

Semana do Dia Mundial da Água

Calourada Unipampa – foram envolvidos nas ações todos os calouros de todos os cursos da Unipampa Campus Alegrete.

22/3

Semana do Dia Mundial da Água

Inauguração da Sala Verde

Atividades de esporte, lazer e educação ambiental no parque.

Instituições parceiras: IFFar Alegrete, CORSAN, 12º BE, Secretaria Municipal de Saúde – Vigilância Sanitária, Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, 10ª CRS, Unipampa, Reserva Biológica do Ibirapuitã e Comitê da Bacia do Ibicuí.

Público: 220 alunos de 9 escolas

ABRIL

Planejamento das atividades e elaboração de material didático para atividades de Educação Ambiental da Sala Verde em 2019.

JUNHO

De 3 a 7

Semana do Meio Ambiente de Alegrete – “Coleta Seletiva: você separa, a cidade cresce e a vida agradece”.

3/6

Oficina: Gestão de resíduos sólidos urbanos.

Realizada com servidores da coleta pública municipal e catadores de materiais recicláveis da cidade. Com objetivo de orientar e atualizar os trabalhadores da área.

Público: 63 participantes.

4/6

Oficina: Modelos didáticos e jogos adaptados e inclusivos.

Realizada com professores da Rede de Educação Básica Municipal e estudantes de licenciatura. Com objetivo de apresentar diferentes recursos para a confecção de material adaptado para alunos com deficiência.

Público: 30 pessoas.

Palestra: Plano de Gerenciamento de Resíduos.

Realizada para estudantes de graduação, profissionais da área, empreendedores e comunidade em geral com interesse no tema.

Público: 45 participantes.

5/6

Palestra: Fiscalização Ambiental.

Realizada para estudantes de graduação, profissionais da área, empreendedores e comunidade em geral com interesse no tema.

Público: 20 participantes.

6/6

Feira de profissões e Mostra fotográfica do Acervo do Rio Ibirapuitã.

Realizada em parceria com instituições, universidades, órgãos públicos e empresas com foco e/ou voltadas ao meio ambiente e seus afins.

Com objetivo de promover o conhecimento de jovens do ensino médio sobre as inúmeras profissões existentes na área ambiental.

Nesta feira todas Escolas de Ensino Médio do município foram convidadas a prestigiar o evento, assim como, turmas dos anos finais do Ensino Fundamental.

Público: 357 visitantes.

7/6

Mostra de trabalhos na área de Educação Ambiental.

Realizada em parceria das universidades do município, que ofertam cursos de licenciatura e áreas ambientais, assim como, escolas da rede municipal. Nesta mostra cada instituição apresentou os trabalhos, projetos e pesquisas que desenvolvem na temática ambiental.

Público: 98 visitantes.

11 a 14 de Junho

Participação na Feira do Livro, com desenvolvimento de atividades relacionadas ao meio ambiente, como por exemplo, trilha verde, jogo da reciclagem, pegada ecológica e jogo da água.

Público visitante: 260 visitantes.

JULHO

10/7

Participação na Aciso da Escola Lyons Clube, foi desenvolvida atividades como Trilha Verde e Caça ao Aedes Aegypti, como forma de sensibilização aos participantes Da ação.

Público: 172 alunos, professores e moradores da localidade.

12/07

Palestra e atividade prática: Água e higiene.

Desenvolvido na Sala Verde Porto dos Aguateiros, com duas turmas do Nível B da EMEI Tenente Salustiano Prates. O objetivo da atividade foi sensibilizar as crianças quanto ao uso correto de água, como a água chega até nossa casa e como evitamos as enchentes com práticas simples de higiene e respeito ao meio ambiente.

Público: 19 alunos e professores.

15/07

Palestra durante o VII Seminário Interno da Escola Salgado Filho: Meio Ambiente e Qualidade de vida.

Desenvolvida para alunos dos anos finais do ensino fundamental, com o objetivo de conectar a qualidade de vida e suas práticas do dia a dia com o meio ambiente.

Público: 56 alunos e professores.

24/7

Palestra durante o Seminário Interno da EMEI Ibirapuitã: Coleta seletiva e Resíduos sólidos.

Realizada para os professores da escola envolvidos com atividades relacionadas à temática da palestra.

Público: 17 professores.

AGOSTO

21/8

Atividade teórica e prática: Avifauna de Alegrete.

Desenvolvida na Sala Verde Porto dos Aguateiros com a turma de 5° ano da Escola Ecilda Paim, com o objetivo de apresentar espécies da avifauna local do Parque Porto dos Aguateiros.

Público: 28 alunos e professores.

22/8

Palestra atividade prática: Uso e cultivo de plantas aromáticas e medicinais.

Desenvolvida na Escola Waldemar Borges com a turma do nível B da Educação Infantil.

Público: 14 alunos.

29/8

Palestra e atividade prática: Brinquedos Ecológicos – Aprendendo a reciclar e recriar.

Desenvolvida na Escola Waldemar Borges com a turma do 3° ano do Ensino Fundamental. A atividade fez parte do projeto Agrinho e a temática trabalhada foi Meio Ambiente e humanização.

Público: 14 alunos.

SETEMBRO

6/9

Palestra: Reciclagem e Coleta Seletiva no Município de Alegrete.

Desenvolvida para funcionários e pacientes do CAPS II em parceria com a Secretaria de Infraestrutura do município. O objetivo foi de transformar as vivências dos pacientes com a implantação da coleta seletiva municipal, sendo esta atividade parte de um projeto ambiental desenvolvido para os pacientes do CAPS II.

Público: 23 pacientes e funcionários.

11/9

Oficina: Compostagem doméstica.

Desenvolvida na Sala Verde Porto dos Aguateiros em parceria com um especialista no ramo da compostagem, com a participação da comunidade em geral, estudantes e professores. Com objetivo de ensinar a população a reutilizar os orgânicos produzidos em sua residência, assim diminuindo o descarte nos containers da coleta municipal.

Público: 15 pessoas.

18/9

Oficina: Compostagem doméstica.

Desenvolvida na Sala Verde Porto dos Aguateiros em parceria com um especialista no ramo da compostagem, com a participação da comunidade em geral. Com objetivo de ensinar a população a reutilizar os orgânicos produzidos em sua residência, assim diminuindo o descarte nos containers da coleta municipal.

Público: 15 pessoas.

23/9

Semana Municipal da Árvore 2019

Atividade de sensibilização ao Dia da Árvore e plantio de espécies arbóreas no Bairro Dr. Romário com a Escola Waldemar Borges, em parceria com Secretaria de Agricultura.

As espécies foram plantadas em uma praça do bairro, que estava sem arborização. A comunidade local foi orientada e colaborar com a rega e cuidado das mudas plantadas.

Público: 36 participantes.

24/9

Semana Municipal da Árvore 2019

Atividade de cultivo, plantio e diversidade de espécies nativas no Viveiro Municipal.

Desenvolvida com a Escola Lauro Dornelles com turmas do 3° ano do ensino fundamental, em parceria com a Secretaria de Agricultura.

Público: 32 alunos e professores.

25/9

Semana Municipal da Árvore 2019

Atividade: Confeccionando horta em forma de mandala com espécies aromáticas e medicinais. Desenvolvida na Sala Verde Porto dos Aguateiros, com participação da comunidade local, pacientes do CAPS II, Movimento Pró Rio Ibirapuitã e servidores municipais.

Público: 34 participantes.

26/9

Semana Municipal da Árvore 2019

Palestra: Fauna e Flora do Parque Porto dos Aguateiros – Alegrete/RS e Trilha Ecológica no parque.

Desenvolvida na Sala Verde Porto doa Aguateiros com turmas de 5°ano da Escola Eduardo Vargas.

Público: 22 alunos e professores.

27/9

Semana Municipal da Árvore 2019

Atividade de plantio para encerramento da semana da árvore municipal 2019 na Praça do Bebedouro.

Com participação de professores, alunos e equipe diretiva da Escola Salgado Filho.

Público: 36 alunos e professores.

4/10

Semana Interamericana e Semana Estadual da Água no Rio Grande do Sul 2019

Oficina: Confecção de papel semente.

Desenvolvida na Sala Verde Porto dos Aguateiros com participação de professores da rede municipal e acadêmicos de licenciatura.

Público: 15 participantes.

5/10

Semana Interamericana e Semana Estadual da Água no Rio Grande do Sul 2019

Oficina: Compostagem doméstica

Desenvolvida na Sala Verde Porto dos Aguateiros em parceria com um especialista no ramo da compostagem, com a participação da comunidade em geral, estudantes e professores.

Público: 12 pessoas.

7/10

Semana Interamericana e Semana Estadual da Água no Rio Grande do Sul 2019.

Visita a Estação de Tratamento de Água – Corsan. Ocorreu no período da manhã e da tarde, ambos os turnos com 25 alunos.

Realizada com Turmas de 3° e 4°ano do Ensino Fundamental da Escola Salgado Filho.

Público: 50 alunos.

08/10

Semana Interamericana e Semana Estadual da Água no Rio Grande do Sul 2019

Reunião do Conselho Municipal do Meio Ambiente

Realizada na Sala Verde Porto dos Aguateiros.

9/10

Semana Interamericana e Semana Estadual da Água no Rio Grande do Sul 2019

Realização do evento: “Dia no Parque”

Com a participação do IFFar, a 10ª Coordenadoria Regional de Saúde, Secretaria de Saúde, Hospital de Guarnição, Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Movimento pró rio Ibirapuitã, Secretaria de Agricultura e Exército. Além de apresentação de trabalhos escolares relacionados ao meio ambiente.

A atividade ocorreu no Parque Porto dos Aguateiros e recebeu visitação de aproximadamente 320 alunos e professores de escolas próximas ao evento.

10/10

Semana Interamericana e Semana Estadual da Água no Rio Grande do Sul 2019

Espetáculo de Teatro Terra a Vista, no Centro Cultural de Alegrete. Direcionado a alunos de escolas públicas e privadas do Município, com o tema energia e meio ambiente.

Público: 223 participantes.

11/10

Semana Interamericana e Semana Estadual da Água no Rio Grande do Sul 2019

Trilha ecológica e limpeza as margens do Rio Ibirapuitã

Desenvolvido em parceria com o 12° Batalhão de Engenharia e Combate, Movimento Pró Rio Ibirapuitã e comunidade me geral.

Público: 180 participantes.

25/10

Palestra e atividade: Fauna e Flora do Parque Porto dos Aguateiros – Alegrete/RS e Trilha ecológica no parque

Desenvolvida na Sala Verde e Parque Porto dos Aguateiros, com turmas de 3° e 4° anos da Escola Salgado Filho. Com objetivo de apresentar aos participantes o Parque Porto dos Aguateiros, assim como as espécies animais e vegetais do local. Também foi feita a palestra sobre separação e resíduos e destinação a resíduos orgânicos.

Público: 22 alunos e professores.

29/10

Palestra: Coleta seletiva e humanização.

Palestra apresentada aos alunos dos ensinos médio e fundamental da EEEB Dr Lauro Dornelles. Foi dialogado sobre a importância do descarte correto dos resíduos, pensando na melhoria na qualidade de vida das pessoas que trabalham com estes resíduos.

Público: 49 alunos e professores.

31/10

Palestra: Coleta Seletiva em Alegrete

Apresentada aos alunos e professores dos anos finais do Ensino Fundamental da Escola Salgado Filho, com a temática da coleta seletiva na cidade, sendo essencial para sanar dúvida e agregar sugestões dos participantes.

Público: 42 participantes.

5/11

Projeto de espécies vegetais

Realizada em parceria com a Escola Demétrio Ribeiro, com as turmas de 1°ano do Ensino Médio. O projeto foi dividido em duas partes, sendo a primeira uma conversa sobre Plantio e Manejo de Espécies Vegetais, Medicinais, Aromáticas e Ornamentais, sendo o segundo momento a parte prática.

Público: Três turmas de 25 alunos.

26 e 27/11

Oficina: Enfeites de natal com material reciclado

Realizada com as crianças e adolescentes (7 a 17 anos) que integram o Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social. O objeto foi de instigar os participantes a desenvolver enfeites natalinos com material reciclado, assim promovendo um conhecimento básico sobre resíduos recicláveis e a importância desta ação sobre o meio ambiente.

Todo material produzido foi encaminhado à casa do Papai Noel da cidade, sendo que o Centro de convivência e fortalecimento de vínculos também ganhou peças produzidas para a decoração natalina do local.

Público: 25 participantes durante os dois dias.