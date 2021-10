Share on Email

Murillo em 2019 representou sua escola e seu município no Atletismo e trouxe o Ouro para Alegrete. Nicolas em 2019, também, participou do Paracergs em Porto Alegrete foi medalhista.

Atletas paralímpicos precisam de apoio para participarem de olimpíadas em SP

Esses alunos/atletas contam com o apoio do Grupo Esportes para Todos e das suas famílias. E esse ano, ambos, irão para São Paulo representando as suas escolas, Alegrete e o Estado.



Murillo no Atletismo e Nicolas no Basquete em Cadeiras de Rodas. Todos estão muito felizes e orgulhos. Mas para que esses atletas possam participar de mais este desafio, também é importante o auxílio da comunidade. Os pais e professores estão trabalhando para arrecadação de valores para o auxílio na viagem da dupla.



Por esse motivo, será realizada uma pastelada no início de novembro e uma Ação entre amigos que já está sendo elaborada. Todos que puderem contribuir, podem entrar em contato com Ana Paula (55)99705 – 8697 ou Marzi (55) 99660 – 7007. “Gostaríamos de pedir o apoio da nossa Comunidade que sempre é muito solidária” – acrescentam.