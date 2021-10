Homens que estavam desaparecidos já estão com a família em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Ana Claudia Goulart descreveu que a dupla está bem. Ocorreu um imprevisto e eles ficaram sem bateria, porém, nada de grave aconteceu. Ela agradece a todas as pessoas que se mobilizaram e auxiliaram diante do desespero da família e amigos. Luciano Safon e Jeferson Tambaras já estão em casa e com a família.

Eles estavam sem contato com a dupla há 18h, segundo a irmã de Luciano. “A dupla saiu na tarde de ontem(17), de Jaguari com destino a Alegrete. Diante da demora e também da falta de contato, todos ficaram apreensivos’- comenta.

Veja abaixo o link da primeira publicação:

Dois homens desaparecem após saírem de Jaguari com destino a Alegrete