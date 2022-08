Atropelamento deixa homem gravemente ferido na Avenida Rondon

Um homem, de 59 anos, foi atropelado na Avenida Marechal Rondon, bairro Coxilha.

De acordo com o condutor do Prisma, ele saiu da rua Brás Faraco e realizou a conversão para entrar na Avenida Rondon, em Alegrete.

Assim que concluiu a conversão, ouviu o estrondo e o pedestre estava no chão. O motorista acionou o Samu e a Brigada Militar.

Com o impacto, a vítima bateu a cabeça no para-brisa o que provou um trauma. O estado de saúde do pedestre é delicado, de acordo com a Brigada Militar.