Delegada Daniela Borba assume a 4ª Delegacia Regional com sede em Alegrete

Depois de 12 anos de atuação em Bagé onde esteve à frente da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento(DPPA), Primeira Delegacia de Polícia Civil e Delegacia Especializada ao Atendimento à Mulher (Deam), a Polícia Civil – Delegada Daniela Barbosa de Borba, assumiu a titularidade da Delegacia Regional.

Há uma semana na cidade a policial disse ao PAT que recebeu o convite para assumir a 4ª Delegacia Regional da Polícia Civil pelo diretor de Polícia do Interior, Nedson Ramos de Oliveira.

Delegada Daniela recebeu a reportagem do PAT na sua sala, ainda em adaptação diante dos inúmeros compromissos desde que chegou ao em Alegrete, entretanto, acrescenta que se sentiu muito acolhida. “Estou me sentindo em casa” – acrescentou a bageense que ainda não conhecia Alegrete, até então.

Em relação ao desafio à frente da Regional que corresponde a quatro cidades e 12 delegacias, Daniela cita que é uma atuação diferente do que já vivenciou ao longo de mais de uma década de Polícia Civil, todavia, pondera que a gestão também faz parte do trabalho do Delegado.

“É uma atividade diferente, a gestão fica mais acentuada, mas nada que assuste” – completa.

Delegada Daniela, chegou no Município com transições também nas Delegacias, com dois novos delegados que assumiram em Uruguaiana e um outro que chega como titular da Decrab – Alegrete, além de vários eventos que representou a Polícia Civil, como o aniversário da Santa Casa – 150 anos – com a presença do Governador Ranolfo Junior e debate sobre Agosto Lilás na Prefeitura Municipal, entre outros.

A policial Civil citou que já está ciente das ações realizadas nas Delegacias e pontua que vai dar sequência ao trabalho que tem resultados positivos na Região e na cidade. “Sabemos que seria importante trabalhar com mais policiais, contudo, em muitas operações há o apoio entre as delegacias o que é muito importante.

Estou me apropriando de algumas estatísticas, mesmo assim, o trabalho será intenso no combate ao abigeato, tráfico de drogas e de crimes que incluem vulneráveis como crianças, idosos e mulheres. As ações são para Alegrete, as Delegacias de Uruguaiana, Manoel Viana e Barra do Quaraí.

Já em relação à Decrab Alegrete, ela comenta que é uma Delegacia regionalizada e, até pela extensão territorial, deverá manter o contato com as demais Decrabs dando continuidade ao trabalho.

Em relação ao tráfico de drogas que está por trás da maioria dos delitos, o combate também será uma das prioridades e, no momento, ela ainda está conhecendo todo contexto da realidade da Região.

Para finalizar, a delegada é enfática ao dizer que veio para somar com delegados e policiais, cada vez mais qualificando o serviço da Polícia Civil que tem como lema servir e proteger e que estará sempre à disposição aos diversos segmentos da comunidade.