Necropsia aponta causa da morte de mulher socorrida na rua em Alegrete

O homem conversou com o setor de investigação e passou por uma oitiva, e esclareceu o local onde encontrou a alegretense e todo percurso feito até a UPA.

Todo o trajeto foi confirmado através de imagens de videomonitoramento o que corroborou para a declaração do motorista do Fluence. Ficou constatado que ele prestou socorro à Liliane e que o laudo da necropsia não apontou nenhuma lesão que pudesse levar a um crime contra a vida.

Diante desta situação, ficou constatado que Liliane teve uma morte súbita, sem violência ou qualquer indício de crime. As irmãs também conversaram com o motorista do carro.

Liliane Trindade faleceu na tarde da última sexta-feira(26). As irmãs procuraram o PAT na segunda-feira, pois, até então, não sabiam em que circunstâncias ela tinha sido encontrada e onde estava quando passou mal e foi levada à UPA.

A família também buscava saber quem teria sido o motorista que a socorreu para entender a situação que levou Liliane ao óbito.

A Delegada Fernanda Mendonça, destacou que o laudo pericial da vítima foi remetido à polícia, e não foram constatados sinais de violência e o homem que a socorreu foi ouvido. Ainda haverá oitivas com familiares para deixar tudo bem elucidado. Porém, até o momento, nada indica a ocorrência de crime contra a vida.

Liliane deixa esposo e quatro filhos, além de pais e irmãs. Ela era caçula de cinco irmãos e sofria com crises de asma. Uma das irmãs buscava entender a situação, pois Liliane já tinha passado por crises no Passo Novo, o que a deixou inconsciente, contudo, foi atendida e o quadro revertido, anos atrás – considerou Loenir.

A morte da alegretense gerou grande comoção na família, amigos e fiéis da Igreja Assembléia de Deus.

Ao falar com o PAT, após saber da versão do motorista, Loenir destacou que vai aguardar a oitiva com a Delegada Fernanda, entretanto, cita que ainda precisa compreender melhor o que ocorreu. “Sabemos que o motorista deu a versão dele, agora vamos falar com a Delegada”- informou.