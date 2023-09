Audiência Crioula da Comarca de Alegrete é nesta quinta-feira no CTG Vaqueanos da Fronteira

Share on Email

Nesta quinta-feira (14), a partir das 16h, a Comarca de Alegrete realizará a sua tradicional audiência crioula. Os trabalhos serão presididos pelo Juiz de Direito Rafael Echevarria Borba, titular da Vara Criminal, que costuma promover a atividade típica alusiva aos festejos farroupilha.

Neste ano, a audiência crioula será realizada no CTG Vaqueanos da Fronteira localizado na rua Bento Manoel, 1405. Ano passado, o evento foi realizado no CTG Honório Lemes e em 2023 visita o Vaqueamos da Fronteira.

A audiência Crioula é uma homenagem do Poder Judiciário às comemorações da Semana Farroupilha. Na audiência, é escolhido um processo real em que as partes e testemunhas comparecem ao ato para que sejam ouvidas ao ser proferida a sentença do processo. A diferença é que a sentença é lida em versos da tradição gaúcha e os presentes participam pilchados.

A audiência está inserida na Programação dos Festejos Farroupilha 2023, na qual este movimento teve inicio em 2003, sendo que esta é a terceira no Município, a primeira audiência foi realizada no CTG Aconchego dos Caranchos em 2021.