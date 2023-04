AUFAMISMA distribui afeto, o melhor remédio do mundo para ajudar pessoas

A pandemia afastou as pessoas, adormeceu sentimentos e muitos pelo temor da Covid, porque ficaram isolados, outros sem nenhum familiar por perto ficaram adoecidos emocionalmente.

-Foi uma época muito difícil em que aumentaram as pessoas com depressão, pânico e vários sofrimentos, pontuou a psicóloga Nádia Miletto, que diz que tiveram que trabalhar muito em toda rede de saúde para ajudar as pessoas, atesta.

AFAUMISMA no calçadão abraçando as pessoas

Como uma forma simbólica, porém muito significativa, a Associação dos Familiares e Usuários da Saúde Mental de Alegrete- AFAUMISMA completou 25 anos, e no último final de semana realizou uma atividade especial no calçadão.

Já que o afeto ´é o melhor remédio do mundo, Nádia Gindri Miletto, que integra a Associação reuniu parceiros e voluntários para um momento do abraço. Todos os que passaram no último dia 7 no calçadão receberam, de forma afetiva, um abraço dos integrantes da AFAUMISMA.

AFAUMISMA no calçadão abraçando as pessoas

Vamos repetir atividades como esta, porque as pessoas precisam de afetos e a troca é importante, alguns ainda são resistentes, mas nada como a gente chegar de mansinho e passar energia positiva às pessoas, comentou Filipe Gerúntio, um dos voluntários da Associação.

AFAUMISMA no calçadão abraçando as pessoas

O serviço de saúde mental de Alegrete, um dos braços da Secretaria da Saúde, compreende o CAPS no complexo Alexandre Lisboa, o CAPS AD, CAPSi, Residência Terapêutica. Antes de chegarem a este serviço as pessoas geralmente passam pelo atendimento da Rede nos CRAS e CREAS. Em todos esses serviços existe uma equipe multidisciplinar de profissionais a serviço da comunidade.