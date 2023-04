Festival da Linguiça mostra potencial das agroindústrias, artesanato e gastronomia de Alegrete

As protagonistas do evento chegaram. Elas já estão no Parque para o I festival Estadual da Linguiça que acontece no Parque Dr Lauro Dornelles até domingo em Alegrete. Logo cedo, as empresas chegaram com seu material para montar as estandes que estarão à disposição do público.

O primeiro evento oficial do evento foi um Café com Inovação promovido pela Secretária de Desenvolvimento Econômico com a presença de autoridadaes, convidados da Unipampa, Sebrae, Inova RS, empreendores de tecnologia e outros municípios. A Secretária Caroline Figueiredo comentou que foi um momento de network, de trocas de experiências. O principal potencial de inovacão de Alegrete está se projetando como polo de inovavação e tecnologia voltada para o agro.

– Hoje temos 11 projetos voltados para buscas de solução com investimentos do governo Estado para desenvolver projetos inovadores e tecnológicas para o desenvolver ainda mais o agro. E temos o maior campo experimental, que é toda essa vastidão que o Alegrete tem , apontou a Secretaria.

Secretária Caroline Figuereido- SEDETUR e Marta Louzada do Sindicato Rural de Alegrete

O prefeito Márcio Amaral disse que o Festival Estadual da Linguiça Campeira significa que Alegrete está entendendo a importância de fazer o tema de casa. -Sempre falamos das nossas potencialidades e agora com o Festival estamos fomentando um setor muito importante que é o das agroindústrias, que geram trabalho, renda e imposto e, ainda, agregam valor a um produto de muita fartura aqui no Município, que é a carne. Também soma-se a outro setor de renda no mundo inteiro que é o de turismo gastrômico.

As agroindústrias mostram todo o potencial do município com o azeite de oliva, vinagre, mel, queijos, doces e pães produzidos aqui na cidade. Hoje, temos 32 agroindústrias que estão devidamente cadastradas para produzir essas delícais direto aqui da 3ª Capital Farroupilha. O evento que tem como carro chefe uma das melhores linguiças do Estado, tanto as de sabor tradicional, como a de vários outros sabores para desgustação e venda, ainda mostra o melhor do nosso artesanato, inclusive com produtos já com o selo Festival da Linguiça.

A entrada é gratuita e os organizadores tem segurança nas entradas principais do Parque. E entidades filantrópicas estarão na entrada e solicitam a doação de um quilo de alimento não perecível para ajudar entidades que atendem pessoas em vulnerabilidade social.

Produtos de Alegrete no Festival Estadual da Linguiça em Alegrete

O artesanato ajuda a promover o Festival