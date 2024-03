Aulas nos Polos Educacionais reiniciam na próxima segunda-feira

Doze dias do reinício do ano letivo nas escolas da rede Municipal aqui na área urbana, as aulas nos oito e Pólos Educacionais não retomaram às suas atividade.

Em informação apurada pela PAT, o secretário de educação, Rui Medeiros, falou às direções das escolas, no último dia 27, que a empresa Nogueira não apresentou a documentação necessária para fazer a vistoria dos veículos e as aulas não puderam recomeçar, no último dia 28, como estava previsto. Informou, ainda, que foi protocolado um documento pela empresa que se comprometeu a colocar o transporte escolar em atividade para o próximo dia 4, quando recomeçarão as aulas nas escolas rurais de Alegrete.

O Secretário também falou aos gestores que o setor pedagógico da Secretaria já está providenciando a recuperação das aulas aos alunos do polos do Município.

Por sua vez, o empresário João Nogueira atesta que a vistoria dos veículos já está concluída desde a última quarta-feira(28), e o que está atrasando a retomada das atividades de transporte escolar, agora é a demora da empresa que faz exames médicos nos servidores. Ele confirmou que na próxima segunda-feira, os 27 ônibus estarão na estrada levando os alunos aos Pólos Rurais de Alegrete.