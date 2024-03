Uruguaiana declara integral apoio a Matteus no BBB 24

Na manhã da quarta-feira, dia 28, uma comitiva composta pela mãe do participante do Big Brother Brasil Matteus Amaral, Luciane Amaral, seus assessores Iva Aquino, Miguel e Oswaldo Ferrari, juntamente com a Miss Pampa Gaúcho, Emily Sari, dirigiram-se a Uruguaiana, atendendo ao convite cordial do prefeito Ronnie Mello. O propósito da visita foi discutir e ajustar detalhes do apoio ao alegretense na cidade vizinha, além de participar do Carnaval Fora de Época no Camarote Oficial da Prefeitura.

Conforme relatos obtidos pelo PAT, a família de Matteus foi acolhida de maneira calorosa pelos habitantes de Uruguaiana. O principal motivo da viagem foi o respaldo positivo expresso pelo prefeito em relação ao participante do reality show da Globo, o BBB24. Ronnie Mello declarou publicamente seu voto em Matteus e prometeu criar campanhas para fortalecer o jovem dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Os assessores da família Amaral manifestaram profunda gratidão pelo empenho demonstrado por Ronnie Mello em favor do gaúcho. “Estamos imensamente felizes com esse reconhecimento. Sem dúvida, Matteus está representando não apenas a si mesmo, mas toda uma cultura, e contar com o apoio de Uruguaiana é fundamental para sua jornada no programa”, enfatizou um dos assessores.

Matteus, que já ultrapassou a marca dos 50 dias no confinamento do reality, tem se destacado como um genuíno representante da cultura e do tradicionalismo gaúcho. Ele é pioneiro ao representar o Estado em rede nacional de forma tão marcante, conquistando e mobilizando não apenas membros da música gaúcha, mas também integrantes do Movimento Tradicionalista Gaúcho, entidades tradicionalistas e cativando o carisma de pessoas em diversos cantos do mundo, afinal, alegretenses desgarrados são numerosos. Com sinceridade e autenticidade, Matteus tem demonstrado seus princípios e sentimentos, tornando-se um exemplo para aqueles que o acompanham.