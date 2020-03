Detento, com tornozeleira, é preso vendendo carne de capivara

Apenado do regime domiciliar foi preso pela Brigada Militar, acusado de crime contra fauna.

Durante patrulhamento ostensivo, no bairro Promorar, os policiais visualizaram o momento que um indivíduo estava saindo da residência que já é conhecida como venda de produtos ilícitos.

Na abordagem foi constatado que ele estava com um quarto de carne de capivara. O homem ressaltou que havia comprado na residência do apenado.

No Interior da casa, o acusado, de 50 anos, inicialmente falou que tinha ganhado a carne do cunhado, depois falou que teria ocorrido uma troca por carne de gado. Na última versão, que a carne era da esposa e ela tinha recebido de presente do irmão.

Diantes de tantas versões, o apenado foi levado à Delegacia de Polícia com um quantidade considerável de carne de capivara, animal silvestre.

Em contato com Delegado Regional e responsável pela DPPA de Alegrete Valeriano Neto, foi determinado registro simples. O apenado que está com tornozeleira foi ouvido e liberado. Ele reside no bairro Promorar.

A ocorrência foi atendida pela Brigada Militar.