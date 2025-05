Auto Peças Casa da Embreagem: 25 anos de muita luta e sucesso em Alegrete

Período que é de altos e baixos; e isso vale para a vida de uma empresa também. Mas quando falamos da Auto Peças Casa da Embreagem, se percebe algo diferente. Uma coisa que só que tem acesso, em detalhes, a história dessa empresa consegue sentir.

A reportagem do PAT pôde conversar com Lucimara Jardim Ribeiro, proprietária da Auto Peças Casa da Embreagem, junto do esposo Jair Oliveira Ribeiro. Por meio dela, contamos a emocionante história dessa empresa já consolidada no Baita Chão.

O ano era 2000 quando a Casa da Embreagem, naquele tempo ainda sem a parte de auto peças, dava vida em Alegrete. Imagina começar um negócio com apenas R$1000,00? Foi o caso da Casa da Embreagem. A ambição de abrir o próprio negócio foi maior do que qualquer medo que pudesse existir naquele momento.

Lucimara, que no decorrer dos anos assumiu diversas tarefas frente a empresa, precisava, no início do novo empreendimento, cuidar de um dos filhos que era pequeno na época.

A vontade sempre falou alto para essa família, que se mantém unida. O esposo Jair, grande parceiro de estrada de Lucimara, até o ano de 2010, também trabalhava na Caal, e sempre contou com o apoio da companheira.

Essa parceria se evidenciava, por exemplo, na troca de revestimento de veículo, serviço antes muito executado na loja, em que Lucimara também participava do trabalho e auxiliava Jair, contribuindo significativamente para o sucesso da empresa em sua empreitada.

Mas a vida nos apresenta o imprevisível, e quando se trata de saúde, é preciso mudar. Em 2010, Lucimara teve uma meningite, em que se encontrou numa situação bem delicada, fazendo que Jair saísse da Caal para focar apenas no negócio da família. Aqui se observa a superação e a reciprocidade de um para com o outro, em que Jair, bem instalado no outro trabalho, fez a escolha em prol do negócio da família e para ficar mais próximo da esposa.

A Casa da Embreagem foi construindo o seu nome com o passar dos anos, e essa credibilidade adquirida pôde ser constatada em mais uma situação delicada. Agora envolvendo enchentes. Em 2015, em pleno Natal, a Casa da Embreagem teve o seu local atingido pelas águas do Rio Ibirapuitã. Situação extremamente preocupante para a família naquele momento, visto que era uma data comemorativa e mobilizar a equipe para ajudar parecia ser inviável.

No entanto, as amizades construídas com o tempo, os clientes que se fidelizaram, as pessoas que tinham apreço pela Casa da Embreagem se solidarizaram e, num curto espaço de tempo, fizeram com que a empresa voltasse a ativa dentro de alguns dias, naquela que foi uma das maiores enchentes que Alegrete já teve. Episódio que se repetiu em 2019, no mês de janeiro, e contou, também, com a cooperação dos amigos, familiares e clientes.

Conversando com Lucimara, é possível fazer uma linha do tempo de eventos que foram grandes obstáculos para essa empresa familiar, mas que sucumbiram em meio a vontade de virar o jogo, a honestidade e a humildade que a família sempre teve, mesmo depois de construir a sua marca e se tornar um dos principais negócios do ramo de embreagem e auto peças de Alegrete.

Quem olha de longe, deve achar que é uma construção pequena, mas se surpreende ao caminhar lá dentro e ver a quantidade de corredores e produtos que lá se encontram. Essa discrição, não querer se mostrar, solidifica o sucesso de uma empresa que, em seus 25 anos, construiu sua imagem com simplicidade, simpatia e honestidade com todos que passam pelo seu caminho.

Da máquina de datilografia ao computador, Lucimara, nos últimos anos, esteve a frente do financeiro da empresa. Ela tem o prazer de dividir o espaço com o esposo Jair Oliveira Ribeiro, Diogo Jardim Ribeiro e Darlan Jardim Ribeiro, os quais também se envolvem no negócio da família. Douglas Jardim Ribeiro, mesmo em outra cidade, também presta todo o seu apoio ao negócio familiar.

A Auto Peças Casa da Embreagem fica na Rua Eurípedes Brasil Milano, 968. Conta com uma vasta gama de peças em geral para veículos e linha de embreagem. Trabalhando, também, sob encomendas. Conta com 7 colaboradores.

Se precisar dos serviços da Casa da Embreagem, estarão de portas abertas para receber os amigos e clientes. Com motivação para mais agora, já que são 25 anos de estrada.

Mensagem final da Lucimara: “Agradecemos a todos os amigos, clientes, mecânicos, funcionários e fornecedores pela parceria de sempre”.