Autorizada abertura do comércio não essencial e ampliação horário de bares e restaurantes

No início da tarde desta sexta-feira(9), de acordo com a Gaúcha/ZH, o governador Eduardo Leite anunciou a flexibilização geral nos protocolos de distanciamento controlado. O Decreto será publicado ainda hoje e novas regras passam a valer neste sábado (10), portanto, o comércio não essencial poderá abrir amanhã.

As novas regras já estarão vigentes a partir deste sábado (10) e beneficiam supermercados, restaurantes, bares, academias, templos religiosos, parques, comércio não essencial e sistema de transporte coletivo. Entre as principais medidas estão a autorização para abertura do comércio não essencial aos finais de semana e a ampliação do horário de funcionamento de bares e restaurantes.

Em uma live transmitida pelas redes sociais do governo no início da tarde, Leite afirmou que as medidas foram tomadas após análise criteriosa dos dados sobre os níveis do contágio por covid-19 no Estado. Um decreto oficializando os novos critérios para manutenção da atividade econômica será publicado ainda nesta sexta-feira.