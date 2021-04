Pandemia transforma luta pela vida de bebês prematuros em desafio para famílias do RS

“Foi tudo diferente. Não teve chá de fraldas, não teve gente visitando, não deu tempo de tirar as fotos de grávida porque aconteceu tudo muito rápido”, lembra. Ela só acordou nove dias depois do nascimento da Maria Luiza.

O tempo também desafiou o Leandro Lui e a Eliane Lui, de Santa Bárbara do Sul. Com outras complicações na gestação da Sofia, o parto foi antecipado, e ela precisou nascer com apenas 29 semanas de gestação, em abril do ano passado. A bebê ficou 55 dias internada em Ijuí.