Motorista mostra perícia para evitar tombamento na BR 290, em Alegrete

Compartilhe















O incidente foi logo após a Ponte Branca, no KM 580, na BR 290, em Alegrete.

De acordo com os Policiais Rodoviários Federais, na tarde desta quinta-feira (9), para evitar o tombamento de um caminhão, o motorista parou sobre a pista. Entretanto, ele teve que ficar com o veículo atravessado na rodovia, o que deixou o trânsito em meia pista. “Estourou um pneu e para não virar a carga de arroz, caso ele ficasse no acostamento, o condutor se obrigou a parar sobre a pista”, disse o policial.

Os policiais rodoviários auxiliam o trânsito que vai normalizar assim que for concluída a troca do pneu. Não houve feridos.