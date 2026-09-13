Avenida Caverá recebe novo projeto de iluminação pública em Alegrete

O trecho contemplado pelo projeto começa na rótula próxima ao Butecão do Moraes e se estende até a BR-290. A avenida é uma das principais vias de acesso a Alegrete e também faz a ligação com a rodovia federal.

Na quinta-feira (11), o prefeito Jesse Trindade dos Santos, o vice-prefeito Luciano Belmonte, o secretário de Infraestrutura, Antônio Carlos Gomes, conhecido como Caco, e o engenheiro Mateus Araújo, diretor da Divisão de Iluminação Pública da Secretaria de Infraestrutura, estiveram no local acompanhando os trabalhos.

Segundo Mateus Araújo, serão instalados mais de 150 postes ao longo da avenida. Parte da estrutura será destinada especificamente à ciclovia. Estão previstos postes ornamentais de 60 watts, com aproximadamente 3,5 metros de altura.

Nas pistas destinadas ao tráfego de veículos, serão instalados postes de seis metros de altura, equipados com luminárias de 200 watts.

De acordo com o engenheiro, a instalação foi planejada para ampliar a iluminação nos diferentes espaços utilizados por quem circula pela Avenida Caverá.

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“A Infra, juntamente com as demais secretarias e a gestão de Alegrete, segue realizando um trabalho firme com a população para trazer ainda mais melhorias, segurança e bem-estar para a população”, afirmou Mateus Araújo.

Trabalho depende das condições climáticas

A execução do projeto também depende das condições do tempo. Conforme a Secretaria de Infraestrutura, são necessárias condições adequadas para a abertura das valas, instalação da fiação e realização das conexões que irão integrar toda a rede de iluminação da avenida.

Com a conclusão das etapas previstas, a nova estrutura deverá atender tanto as pistas destinadas ao tráfego de veículos quanto o espaço utilizado por ciclistas e pessoas que realizam caminhadas no trecho entre a rótula do Butecão do Moraes e a BR-290.