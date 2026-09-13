Experiência em centro aeroespacial alemão amplia pesquisas da Unipampa em Alegrete

Uma experiência de um ano no Centro Aeroespacial Alemão (DLR, na sigla em alemão) deverá contribuir para a ampliação das pesquisas em manufatura aditiva, antenas e comunicações via satélite no Campus Alegrete da Universidade Federal do Pampa (Unipampa).

O professor Edson Rodrigo Schlosser realizou o pós-doutorado em colaboração com pesquisadores do DLR, instituição alemã que desenvolve pesquisas nas áreas espacial, aeronáutica, energia e transportes.

O trabalho esteve relacionado ao desenvolvimento de novas soluções para sistemas de comunicação, com foco em aplicações de comunicações via satélite, conhecidas como SatCom (Satellite Communications).

Durante o período de pesquisa, o docente atuou no desenvolvimento de antenas e dispositivos de radiofrequência utilizando técnicas de manufatura aditiva. A tecnologia permite a fabricação de estruturas com geometrias mais complexas, o que pode ampliar as possibilidades de desenvolvimento de componentes destinados a sistemas de radiofrequência.

Segundo a Unipampa, a experiência também possibilitou ao professor trabalhar diretamente com pesquisadores de uma instituição europeia dedicada ao desenvolvimento científico e tecnológico nos setores aeroespacial e aeronáutico.

Pesquisa deve envolver estudantes em Alegrete

A expectativa é que os conhecimentos adquiridos durante o período na Alemanha sejam incorporados às atividades de pesquisa desenvolvidas no Campus Alegrete.

A proposta prevê a ampliação dessa linha de investigação e a participação de estudantes do curso de Engenharia de Telecomunicações em projetos relacionados às novas tecnologias de comunicação e radiofrequência.

As atividades deverão ser desenvolvidas no Laboratório de Eletromagnetismo, Micro-ondas e Antenas (LEMA), que reúne estruturas voltadas ao ensino e à pesquisa nessas áreas.

A iniciativa também busca aproximar os estudantes de temas relacionados ao desenvolvimento de tecnologias para comunicações via satélite e à aplicação da manufatura aditiva na produção de dispositivos de radiofrequência.

Com a continuidade dos trabalhos no Campus Alegrete, a experiência internacional realizada no DLR passa a integrar uma linha de pesquisa que envolve ensino, pesquisa e inovação na área de Engenharia de Telecomunicações.

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