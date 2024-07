Avenida Tiaraju recebe redutores de velocidade

Share on Email

A ação visa a melhoria da segurança viária na região, sendo uma resposta às demandas de tráfego e segurança dos moradores. O segundo dispositivo será instalado no sentido centro/bairro após a readequação das sinalizações adjacentes.

Essa readequação inclui a atualização de placas de sinalização e pinturas de faixas de pedestres, buscando garantir a eficácia das ondulações transversais e a segurança dos motoristas e pedestres. As intervenções fazem parte de um plano maior de melhorias na infraestrutura viária do município, que abrange várias ruas e avenidas com alto fluxo de veículos.