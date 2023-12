Homem é preso por importunação sexual em Manoel Viana

Share on Email

Segundo informações obtidas pela equipe de reportagem do PAT, o indivíduo teria mostrado suas genitálias para a menor.

Uma testemunha relatou que a mãe da adolescente imediatamente acionou a Brigada Militar de Manoel Viana. A rápida intervenção das autoridades contribuiu para a prisão do acusado, que foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.

Na DP, o homem foi autuado por importunação sexual, crime previsto no artigo 215-A do Código Penal. O ato consiste em “praticar contra alguém e sem sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro”. Diante das evidências apresentadas, o preso foi encaminhado para o presídio de São Francisco de Assis, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Contudo, a paralisação da categoria dos delegados não permite acesso a informações mais específicas sobre a ocorrência.