Bairro Progresso terá uma sede da Igreja Adventista

A iniciativa que levou à abertura deste espaço teve início com o casal Mara Benites e Silvino da Rosa, cujo desejo de trazer a presença adventista para a região se transformou em uma realidade tangível.

O projeto ganhou força quando Denize Ferreira e Diógenes Paim se uniram ao casal e decidiram abrir as portas de sua casa para abrigar um pequeno grupo de estudos bíblicos. O grupo começou na Vila Prado, reunindo-se todas as quintas-feiras para discussões e reflexões em um ambiente acolhedor. Contudo, circunstâncias imprevistas levaram Denize a se afastar da igreja por um tempo.

No final do ano passado, Denize sentiu a saudade de sua congregação e retornou. O sonho do pequeno grupo foi reavivado, desta vez, porém, em uma nova localidade – Progresso. Sob a orientação do Pastor local Pesio Santiago, conhecido por sua dedicação e prontidão para ajudar, o pequeno grupo retomou suas atividades na sala da casa de Denize.

No final de dezembro, o grupo encontrou um local ideal para estabelecer uma igreja pequena, a sede da Adventista, que será alugada por um ano. O endereço é na Vila Progresso, na rua Dionísio Vilarinho. Denize destaca a perfeição divina em cada detalhe que tornou realidade esse sonho compartilhado.

A comunidade adventista local está profundamente envolvida nesse processo, com cada membro contribuindo para o crescimento do pequeno grupo. As atividades incluíram visitas domiciliares, entrega de folhetos e convites para os cultos, tudo sendo conduzido de maneira organizada e, acima de tudo, permeada por momentos de oração.

A inauguração oficial está marcada para sábado às 17h, com a participação musical do Coral Favo de Mel. Todos são convidados a participar e compartilhar deste momento especial de adoração. O convite é aberto a todos os moradores locais, convidando-os a experimentar a comunhão espiritual neste novo espaço na rua Dionísio Vilarinho, 248, Progresso.