Rosas de Ouro define programação de preparação para o Carnaval

O encontro, resultado de uma parceria produtiva, foi marcado pela chegada do mestre Sandro Paixão, que assumiu a liderança da bateria, e pela discussão de decisões estratégicas para a preparação da escola rumo aos próximos desfiles.

Entre as deliberações durante a reunião, merece destaque o anúncio do início dos ensaios de rua, programados para o próximo dia 14. A iniciativa visa aprimorar o desempenho da escola e fortalecer o entrosamento entre os integrantes. Além disso, a logística envolvida nos preparativos para a temporada de eventos carnavalescos foi minuciosamente abordada, refletindo o comprometimento da Rosas de Ouro com uma apresentação impecável.

Fundada recentemente como escola de samba, a Rosas de Ouro tem experimentado uma calorosa recepção tanto da comunidade local quanto de suas coirmãs no cenário carnavalesco.

Diante desses avanços e da gestão da bateria sob a liderança do mestre Sandro Paixão, a Rosas de Ouro projeta um caminho promissor em sua trajetória, consolidando-se não apenas como uma escola de samba, mas como uma entidade vibrante que promove a união e celebra a rica tradição do carnaval brasileiro.