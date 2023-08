Depois de mais de três meses, agricultores recebem confirmação que vão voltar a vender aos quartéis

Share on Email

A Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros de Alegrete que congrega mais de 35 produtores já esta há mais de três meses sem poder entregar alimentos às unidades militares da cidade, devido a mudança da Lei Federal que regia esta pratica. Já foi aprovada outra Lei que normatiza a questão -Estávamos esperançosos de que agora, em agosto, isso pudesse ser regularizado, disse Cleber Figueira. Na manhã do dia 10, Figueira disse que recebeu a informação de uma unidade militar que vão fazer o processo para que os produtores possam voltar a comercializar sua produção. Informou, ainda, que em contato com o presidente da Cooperativa de Agricultores e Agroinsdústrias Familiares de Caxias do Sul- CAAF, soube que eles já estão comercializando para unidades militres de outras cidades.

A parada da entrega do que já havia sido acertado de frutas e legumes aos quarteis do Município acarretou prejuízos de mais de 100 mil ao conjunto de produrores familiares, de Alegrete, que acabaram perdendo alimentos nos pomares e lavouras. Cleber Ferreira, que preside a Associação, informa que eles nunca param de produzir e precisam sempre estar vendendo porque vivem desta atividade. Estavamos meio de freio puxados, porque não tem como plantar e não ter para quem vender, atesta. Além dos quartéis, a APHAFA vende para as ecolas das redes estadual e municipal.