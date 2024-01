Como solicitar a nova carteira de identidade em Alegrete

O documento estabelece, pela primeira vez, um padrão de emissão e modelo em todo o Brasil, com objetivo de evitar fraudes. Haverá, ainda, novos elementos de segurança, como QR Code e zona de leitura automatizada.

O número do CPF passa a ser o número do registro nacional do brasileiro, isso significa que o cidadão continuará com o mesmo número de identificação em qualquer estado da Federação. No Rio Grande do Sul, o novo modelo estará disponível apenas para 1a via. O novo modelo para a 2a via está sendo emitido sempre que os dados do cidadão na Receita Federal estão atualizados.

Psicanalista e paciente encontram um jeito único de mútua ajuda

Para emitir a primeira via da nova Carteira de Identidade Nacional, é preciso comparecer ao Centro Administrativo Romeu Jacques Goulart, na Praça Getúlio Vargas no Posto do IGP. É necessário apresentar o número do CPF. Se houver restrição ao CPF na Receita Federal, o usuário pode optar entre fazer a identidade no modelo antigo ou regularizar a situação e providenciar o documento em outra oportunidade.

Por dia são disponibilizadas 35 fichas e a emissão da carteira é feita apenas presencialmente. No momento da solicitação, é preciso apresentar certidão de nascimento ou de casamento, além do CPF, que será o único número de identificação do documento.

Se faz necessário a Certidão de nascimento ou casamento. O documento deve estar legível, sem rasgos, emendas ou rasuras que comprometam a originalidade do documento; também Documento que conste o número do CPF da pessoa.

Atenção

Não mais necessário levar fotos 3×4. O registro é feito no próprio local, com exceção de crianças que não possam posar sem amparo de terceiros. Nesses casos, os responsáveis devem levar fotos com fundo branco.

Chapéu Preto, o premiado escultor alegretense, comemorou aniversário cercado de estudantes

A emissão da primeira via e também das renovações é gratuita (leia mais sobre o período de validade do documento abaixo). Contudo, em caso de perda do documento, a população precisará de arcar com os custos da nova via. O valor estabelecido por cada nova emissão é de R$ 100,74. Em caso de furto ou roubo, a pessoa consegue isenção da taxa caso apresente boletim de ocorrência em até 60 dias do ocorrido. Também é possível pedir a isenção em caso hipossuficiência.

O documento é gratuito e tem a validade de Cinco anos para crianças de até 11 anos; dez anos para quem tem de 12 a 59 anos. Para quem tem mais de 60 anos a validade é indefinida. O modelo atual de RG vale até 28 de fevereiro de 2032. O prazo de entrega é de aproximadamente 30 dias úteis.

“É o passo mais corajoso que dou na vida”, diz Felipe Suhre ao revelar sua orientação sexual em programa de TV

Informações complementares

A versão digital fica disponível para quem tem cadastro na plataforma digital www.gov.br, do governo federal, após a retirada do modelo físico.

A nova carteira possui dispositivos de segurança, como a impressão em papel-moeda e um QR Code, que armazena as impressões digitais e informa se o documento foi furtado ou roubado.

Em caso de perda ou roubo, a 2a via poderá ser solicitada em qualquer estado, e a numeração será mantida.

Assim como no modelo atual, para inserir o número de outros documentos (CNH, título de eleitor, identidade profissional), nome social, condições de saúde (diabetes, hemofilia ou doenças incapacitantes) ou símbolos de acessibilidade (deficiência física, auditiva, intelectual, visual e transtorno do espectro autista), basta apresentar os documentos ou laudos médicos comprobatórios.