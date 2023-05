Baja Pampa, carro construído por alunos da Unipanpa, representa a universidade Brasil afora

Jovens, futuros engenheiros mecâncios que estudam na Unipampa- campus de Alegrete, além das cadeiras da grade curricular participam de projetos de pesquisa e extensão. Um que envolveu a gurizada, de vários semestres da Mecânica, foi o Baja Pampa.

Alunos de Engenharia Mecânica da Unipampa

O grupo de mais de 30 acadêmicos já fez o primeiro protótipo do carro off road para competir, entre estudantes de mecânica de universidades de todo o país. Este foi pesquisado e construído a muitas mãos, com trabalho dentro do laboratório do curso com auxílio e incentivo dos professores, diz o grupo de cinco estudantes que falou à reportagem do PAT. Eles seguem as normas da SAE ( Society of Automotive Internacional) formada por engenheiros e cientistas de todo o mundo que fomenta o conhecimento sobre automobilismo e sistemas automotores.

Professor Dr Cristian Meihardt

Os acadêmicos Rodrigo Bello, Ricardo Vaz, Rhian Ledur, juntamente com o professor Cristian Pohl Meihardt demonstraram os processos do Baja Pampa. Eles informam que sempre que podem levam o protótipo 1 a eventos e exposições. E o segundo carro será um desafiante trabalho do grupo desse projeto. Eles precisam fazer o protótipo 2, um pouco menor, para poder competir nas fases regional, estadual, nacional e no sonho de todos de levar o Baja para fora do país. Um dos empecilhos atuais é aumentar os patrocínios para que os estudantes “engenheiros” possam fazer o novo off road, já que as peças e tudo que envolve a construção depende de recursos, pois a Universidade oferece o espaço e o conhecimento técnico dos professores, observou Ricardo Vaz que faz o marketing do trabalho.

Protótipo do Baja Pampa 1

– Nós estudamos bastante, pois o curso é muito bom, só que cursar engenharias exige muito, mas acreditamos que vamos conseguir empresas ou alguém da comunidade que nos auxilie a fazer o Baja Pampa 2, observou Rodrigo Bello, chamado de capitão da equipe. O jovem Rhian Ledur chefe da oficina entusiasmado mostra os equipamentos que utilizam para fazer os trabalhos e o Baja.

Rhian Ledur acadêmico de Engenharia Mecânica

O professor Cristian, um grande incentivador dos alunos, comenta que eles tem o projeto pronto na busca de auxílio e acredita que é muito importante, visto que são jovens que sonham e buscam, através da pesquisa e estudo aprender e levar o nome de nossa Unipampa o mais longe possível, salienta.

Os conattos par quem quiser saber mais e auxilair são sos eguintes:

Cristian Meinhart (51) 996065101

Rodrigo Bello (55 996169035

Ricardo vaz- Mraketing (55) 99406838

Email: [email protected]