Motorista embriagado, colide em muro, causa dano em carro estacionado e acaba preso em flagrante

Na madrugada deste domingo(7), por volta das 04h20min, uma guarnição da Brigada Militar recebeu informações de que um veículo havia invadido uma residência na rua Major Cezimbra Jaques, localizada no Bairro Medianeira. Rapidamente, os policiais se deslocaram até o endereço informado para averiguar a situação.

Ao chegarem no endereço, constataram que o condutor de um Fiat Uno, de 29 anos, havia perdido o controle do carro e invadido uma residência, causando danos no muro e em um veículo estacionado na garagem. Por sorte, ninguém ficou ferido durante o acidente.

Ao ser questionado pelos policiais, o condutor negou-se a realizar o teste do etilômetro; As partes envolvidas foram conduzidas à Delegacia de Polícia para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Após análise da situação, o autor do acidente foi autuado em flagrante conforme ART 165 do Código de Trânsito Brasileiro, que proíbe a condução de veículo sob influência de álcool. Foi estipulada uma fiança de meio salário mínimo que foi paga e o motorista liberado.