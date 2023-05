Boletim Covid, com dados de uma semana, anuncia 41 novos casos

No domingo, dia 30 de abril, foram registrados dois novos casos positivos, uma mulher e um homem, com idades entre 33 e 49 anos. Na segunda-feira, dia 1 de maio, mais dois casos positivos foram registrados, sendo um homem e uma mulher, com idades entre 51 e 68 anos. Na terça-feira, dia 2 de maio, foram registrados três novos casos positivos, dois deles mulheres e um homem, com idades entre 21 e 77 anos. Na quarta-feira, dia 3 de maio, foram registrados cinco novos casos positivos, sendo dois deles mulheres e três homens, com idades entre 30 e 53 anos. Na quinta-feira, dia 4 de maio, apenas um novo caso positivo foi registrado, sendo uma mulher com 70 anos de idade. Na sexta-feira, dia 5 de maio, mais um caso positivo foi registrado, uma mulher com 51 anos de idade.

No período em questão, também foram registados 34 recuperados da doença. Atualmente, existem 40 casos ativos no município e 34 pessoas em observação com síndrome gripal. É importante destacar que não há pessoas internadas com Covid-19 na Santa Casa de Alegrete.

Desde o início da pandemia, o município registra um total de 333 óbitos por Covid-19. Foram realizados 65.954 testes, sendo que 43.605 foram negativos, 22.349 foram positivos e 21.976 pessoas se recuperaram da doença.