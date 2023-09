Balão com pedido de criança argentina percorre 1,2 mil km e cai em lavoura no RS

Um balão pode cair duas vezes no mesmo lugar – ao menos, é o que comprova o município de Ibirapuitã, localizado a cerca de 250 quilômetros de Porto Alegre. Isso porque um balão carregando um bilhete em espanhol e solto por uma criança argentina acabou percorrendo mais de 1,2 mil quilômetros ao longo de mais de uma semana e caiu em uma propriedade rural do município. Em 1986, outro balão com mensagem escrita em espanhol já havia despencado em uma lavoura de Ibirapuitã. 🇦🇷

No balão de 2023, encontrado pelo agricultor Vilson Becker Gehring no momento em que estava indo trabalhar, estava preso um barbante que carregava um bilhete em espanhol, acompanhado por um endereço e um telefone de contato.

“No momento em que eu vi aquilo, achei estranho. Eu não sei ler em espanhol e tentei trazer (o bilhete) para a família para ver o que a gente conseguia decifrar do que estava escrito ali”, comenta Vilson.

Em contato com o número que estava no bilhete, a família de Vilson descobriu que o balão foi solto em San José de la Esquina, município com cerca de 7 mil habitantes da província de Santa Fe, em 20 de agosto – data em que é comemorado o Dia das Crianças no país vizinho.

A autora do bilhete é Valentina, uma menina de 4 anos, que no papel havia escrito os seus pedidos de presente: “caixa de brinquedos e maquiagem”. A família de Vilson já entrou em contato com a família de Valentina e garante que vai entregar os presentes pedidos pela menina, que gravou um vídeo sobre a chegada do balão.

Bilhete foi encontrado em Ibirapuitã, no Norte do RS — Foto: Reprodução / RBS TV

“A gente não esperava, mas fico grato por ter encontrado o balão e participar desse momento tão feliz para essa criança”, disse o agricultor.

Outro caso

A curiosidade é que em 1986, em uma propriedade vizinha à de Vilson, um caso parecido já havia acontecido. Na ocasião, o agricultor Eder Calegari também encontrou um balão que carregava um bilhete em espanhol, provavelmente escrito por uma criança (ver foto abaixo). Contudo, diz Eder, naquela época não foi possível contatar o autor do bilhete, que é guardado pelo produtor como recordação.

De acordo com meteorologistas, para que o caso tenha acontecido, o balão deve ter alcançado de 4 a 5 mil metros de altitude e pegado uma corrente de ar favorável o bastante para permitir que tenha percorrido a distância.

Outro bilhete trazido por balão já havia sido encontrado em lavoura de Ibirapuitã no ano de 1986 — Foto: Eder Callegari / Reprodução

