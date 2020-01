Balneários Caverá e Rainha do Sol estão próprios para banho, indica a FEPAM

A Fepam que todos os anos emite a informação de Balneabilidade, ou seja, as condições de banho de balneários no RS, ainda, não detectou problemas nos balneários aqui da Região

Os mais conhecidos e visitados, os Balneários Caverá em Alegrete e a praia Rainha do Sol, em Manoel Viana, estão em condições de banho, de acordo com as últimas análises emitidas pela FEPAM.

Com o intenso calor que faz na Fronteira Oeste estes locais são bastantes procurados e importante que as pessoas saibam as condições da água para que possam ter um lazer seguro em relação aos cuidados com a saúde.

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) publicou no último dia 27 de dezembro, o segundo boletim da balneabilidade das praias e balneários do Estado na temporada 2019/2020. As avaliações mostram que dos 92 pontos analisados, oito locais estão impróprios para banho. São eles:

Barra do Ribeiro- Praia Recanto das Mulatas

Jaguari – Balneário Fernando Schilling

São Jerônimo – Praia do Encontro

Pelotas – Balneário Valverde – Pontal da Barra

Pelotas – Santo Antônio, junto à Av. Rio Grande

Pelotas – Frente ao hotel praia Laranjal

Pelotas – Balneário dos Prazeres

Osório – Lagoa do Peixoto

Os demais 84 pontos estão próprios para banho. Para acessar a lista dos municípios, clique aqui.

Os locais de coleta estão recebendo placas identificando a condição de banho. O projeto Balneabilidade é realizado pela Fepam desde o verão de 1979/1980. As coletas são realizadas semanalmente. Neste veraneio, os boletins informativos serão divulgados todas as sextas-feiras, até o dia 28 de fevereiro de 2020.

O Balneabilidade é coordenada pelo Departamento de Qualidade Ambiental da Fepam e faz parte do RS Verão Total, projeto que contempla todas as ações do Governo do RS na temporada 2019/2020. Os veranistas podem conferir a situação da balneabilidade das praias e balneários do Estado pelo site e web aplicativo.

Vera Soares Pedroso