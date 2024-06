Balsa do Mariano Pinto está transportando só carros leves

No últimos dias, a Fronteira Oeste foi atingida por um volume considerável de chuvas. Em decorrência disso, o Passo do Mariano Pinto que tem ligação direta com o rio Ibicuí, está com a atenção redobrada sobre a cota da inundação da localidade.

Informação da administração da Balsa do Mariano Pinto dá conta que a embarcação está efetuando a travessia apenas de carros leves e camionetes, funcionando até 18h. Com o nível do rio Ibicuí batendo nos 6m13cm, a água está acima do aterro e prejudicando alguns pontos da localidade.

A balsa do Mariano Pinto desempenha um papel crucial como meio de travessia para os habitantes da zona rural de Alegrete, encurtando diversas rotas para outras localidades do município. Os usuários serão informados sobre qualquer outra alteração referente a Balsa.

Foto: Alair Almeida