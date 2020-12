Balsa do Mariano Pinto interrompe serviço no fim do ano

A Associação da Balsa do Mariano Pinto informa aos usuários do serviço que nos próximo dia 24 não vai ter passagem a partir das 12h voltando a operar no dia 26 de dezembro. O mesmo vai acontecer de acordo com Elaine Londero, no dia 31 de dezembro.

O motivo é de que a esposa de um dos operadores da Balsa está doente e os outros dois que operam os equipamentos estão trabalhando sem folga, diz Elaine Londero.

A Balsa do Mariano Pinto funciona de segunda a domingo das 7h às 19h e por ela passam veículos, principalmente caminhões escoando a produção de Itaqui, Maçambará e Alegrete com trânsito entre estes municípios até a RS/ 566 entre Alegrete e Itaqui.

Por dia passam na Balsa cerca de 15 veículos que utilizam a Balsa para encurtar caminho e chegar a localidades do interior dos três municípios que integram a AMMAI.

A presidente da Asssociação pede a compreensão dos usuários enquanto esse serviço estiver suspenso.