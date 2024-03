Balsa do Mariano Pinto terá funcionamento especial no próximo feriado

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A Balsa do Mariano Pinto é uma das passagens de Alegrete para Itaqui e Maçambará, para aqueles que rodam pela RS-566. A Associação dos Moradores da Margem do Ibicuí (AMMAI), informou que a balsa irá funcionar de forma diferente no feriado da próxima sexta-feira.

No feriado da “Sexta-feira Santa”, a balsa não irá operar em nenhum momento do dia. A Associação não deu um motivo específico sobre o não funcionamento e, sim, fez questão de ressaltar que a operacionalidade retorna ao normal no sábado e domingo.

Lembrando que desde o mês de fevereiro, a tarifa para travessia da balsa ficou mais cara, cerca de 7% de aumento. Alguns moradores que vivem na região reclamaram do não funcionamento na próxima sexta-feira.”Sou moradora da região e não estava nos planos não conseguir volta pra minha casa logo no fim de semana, mas enfim, subiu a tarifa, poderia ter um serviço mais qualificado”, destacou a moradora.

Confira o valor das tarifas da Balsa do Mariano Pinto:

Bicicleta – R$11,00

– Carroça – R$11,00

– Moto (1) – R$38,00 – Duas ou acompanhado de outro veículo – R$22,00

– Carro/ Camionete – R$ 38,00

– Carro com Reboque – R$43,00

– Van – R$38,00

– Camionete com reboque – R$49,00

– Micro Ônibus – R$54,00

– Caminhão Toco – R$54,00

– Caminhão Truck – R$60,00

– Carreta Simples – R$65,00

– Carreta Truck – R$70,00

– Bitrem – R$75,00

– Pá Mecânica – R$38,00

– Trator esteira – R$38,00

– Trator Pneu Grande – R$54,00

– Trator de pneu sem Reboque – R$38,00

– Trator de pneu com reboque – R$60,00

– Patrola – R$54,00

Fotos: reprodução