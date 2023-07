Além do primo, outras pessoas também estão envolvidas na morte de Priscila, afirma Polícia Civil

Share on Email

O suspeito é apontado como o principal suspeito do homicídio e da ocultação de cadáver da jovem Priscila Leonardi, cujos fatos ocorreram em Alegrete.

Emerson da Silveira Leonardi, que é primo da vítima, teria tido uma participação importante nos crimes desde o desaparecimento de Priscila, ocorrido na noite do dia 19 de junho. O desaparecimento foi comunicado na manhã do dia seguinte por familiares, inclusive pelo próprio primo. Após uma investigação e a apresentação de provas colhidas pela Polícia Civil, foi expedido um mandado de prisão temporária e um mandado de busca e apreensão, os quais foram cumpridos hoje e se estenderam até a noite.

Ministério Público afirma que primo encomendou sequestro e morte de Priscila

A motivação financeira está sendo considerada como a principal linha de investigação da Polícia Civil, embora somente seja confirmada ao final do inquérito policial. Após a captura, o primo foi conduzido à Delegacia de Polícia para interrogatório no inquérito em andamento e para as diligências necessárias à prisão, sendo posteriormente encaminhado ao presídio de Alegrete.

A prisão dele representa um avanço nas investigações, porém, a Polícia Civil acredita que haja a participação de outros indivíduos nos crimes que resultaram na morte de Priscila. Portanto, qualquer pessoa que possua informações sobre o caso ainda pode entrar em contato com o número (55) 3427-0300 (plantão) ou (55) 98451-1689 (WhatsApp). É possível realizar a denúncia de forma anônima, garantindo o sigilo da informação.

As investigações continuam em andamento e a Polícia Civil está empenhada em esclarecer totalmente os eventos ocorridos, buscando justiça para Priscila Leonardi e sua família. A colaboração da população é fundamental para o êxito das investigações e a identificação de todos os envolvidos nos crimes.