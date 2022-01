Banco de Alimentos visita mais três bairros em Alegrete

Amoras conheceu os tortuosos caminhos das mulheres detentas

Dessa vez os moradores em áreas de risco dos Bairros Macedo, Vila Isabel e Santo Antônio foram contemplados com cestas básicas distribuídas pela instituição.

A entrega contou com o apoio do Lions Club Alegrete, através de Kurt Kullmann, Carlos Bilheri, do escritório de Contabilidade Bilheri, Pietro Caiel, do Grupo Honório Lemes e coordenada pelo criador do projeto em Alegrete Adão Roberto, do Rotary Club Alegrete Sul.

Entrega no bairro Santo Antônio



De acordo com o coordenador da ação, as doações entregues são resultados das campanhas realizadas pelo Banco de Alimentos, como: Palestra de Ciclistas, Natal do Bem, Cavalgada do Bem, Sábado Solidário, doações da comunidade e comércio local nos pontos de arrecadações do 12º BEComb, 6º RCB, 2ª Cia Eng Mec, Unipampa, Unimed, Figuera Máquinas, Condomínio Vasco Alves, AABB, Sindicato Rural e Cult Cinema.

Entrega na Vila Isabel

O Banco de Alimento de Alegrete consolida, assim, sua missão na cidade em combater a fome, levando esperança para as famílias que passam dificuldade com a falta de alimentação neste momento de pandemia.

Doações podem ser feitas na Associação dos Arrozeiros, UNIMED, AABB, Lojas Quero Quero, Fighera Maquinas e Condomínio Vasco Alves.

Fotos: Banco de Alimentos (divulgação)