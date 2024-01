Banco de móveis e material de construção vai auxiliar nas enchentes e incêndios em residências

A Defesa Civil de Alegrete, serviço vinculado à Secretaria de Promoção e Assistência Social, tem como objetivo auxiliar famílias que perdem tudo em enchentes ou incêndios, e está atualmente estruturando o Banco de Móveis e Material de Construção e Eletrodomésticos do município.

O Banco de Móveis e Materiais de Construção funcionará por meio de doações desses materiais pela comunidade ou empresas. “É triste ver as pessoas perderem tudo”, considerou o coordenador da Defesa Civil, acrescentando que ainda não dispõem do suporte necessário para ajudar as famílias. Ele afirmou que estão confiantes em conseguir um bom local e destacou a solidariedade sempre presente na comunidade alegretense, como as doações de produtos como sofás, colchões, camas, entre outros.