Com o objetivo de fiscalizar e orientar os estabelecimentos quanto às normas de proteção e defesa dos consumidores, foram realizadas atividades de fiscalização que incluíram a vistoria da afixação de preços nos produtos, a inclusão das informações obrigatórias nas embalagens, afixação do cartaz do Procon e a verificação da disponibilidade de um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. Essas ações visam assegurar que os consumidores sejam devidamente informados e protegidos em suas relações de consumo.

Durante a fiscalização, foram conduzidas análises em produtos destinados ao verão, tais como bronzeadores, hidratantes e protetores solares, verificando informações como prazo de validade e data de fabricação. Adicionalmente, produtos alimentícios presentes nos estabelecimentos também foram inspecionados.

Foram visitados aproximadamente 20 estabelecimentos durante os dias de operação, e nenhuma irregularidade foi encontrada. Apenas orientações foram fornecidas, o que evidencia uma relação saudável e segura entre fornecedores e consumidores.