Banco do Brasil de Alegrete também adere à greve dos bancários

A informação foi confirmada pelo secretário-geral do Sindicato dos/as Trabalhadores em Instituições Financeiras de Alegrete, Luiz Fernando Leal, que acompanha as mobilizações da categoria no município.

A paralisação ocorre em meio às negociações da campanha salarial dos bancários. Na Caixa Econômica Federal, a greve ocorre em âmbito nacional, após os empregados rejeitarem a proposta de renovação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).

No Banco do Brasil, a paralisação ocorre de forma parcial, nas bases sindicais que rejeitaram a proposta apresentada pela instituição.

Segundo Luiz Fernando Leal, os bancários receberam a reposição da inflação e 0,60% de aumento real. O sindicalista cita que, na Caixa Econômica Federal, esse percentual é inferior ao valor que os trabalhadores pagam pelo plano de saúde.

No caso da Caixa, segundo informações da Contraf-CUT, a proposta específica apresentada pelo banco foi rejeitada por mais de 90% das bases sindicais. Com a rejeição, os empregados aprovaram a realização de greve por tempo indeterminado.

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Em Alegrete, o Sindicato dos Trabalhadores em Instituições Financeiras acompanha a mobilização e colocou faixas em frente às agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil para informar sobre a paralisação.

Atendimento aos clientes

Mesmo com a greve, os clientes das duas instituições podem utilizar os caixas eletrônicos para realizar serviços disponíveis diretamente nesses equipamentos.

A paralisação afeta o atendimento presencial nas agências, conforme a adesão dos trabalhadores ao movimento.