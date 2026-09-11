Dia do Árbitro: profissionais que fazem o jogo acontecer dentro das quatro linhas

Nesta sexta-feira (11), é celebrado o Dia do Árbitro de Futebol, uma data dedicada aos profissionais que têm a responsabilidade de conduzir as partidas, aplicar as regras e garantir que o jogo aconteça dentro dos limites estabelecidos pela modalidade.

Muito além de apitar o início e o fim de uma partida, o árbitro precisa tomar decisões em poucos segundos, interpretar diferentes situações de jogo e manter o controle da partida mesmo diante da pressão de jogadores, comissões técnicas e torcedores. A função exige conhecimento das regras, preparo físico, concentração e, principalmente, segurança para tomar decisões.

Dentro das quatro linhas, cada lance pode gerar diferentes interpretações. Faltas, cartões, impedimentos, pênaltis e outros momentos decisivos fazem parte da rotina da arbitragem. Por isso, o trabalho desses profissionais é fundamental para garantir que as partidas sejam disputadas de maneira organizada e dentro das regras.

Em Alegrete, a Associação de Árbitros de Futebol de Alegrete (Assarfa) reúne profissionais que atuam em partidas de futebol de campo e futsal, não apenas no município, mas também em diferentes cidades da região.

À frente da entidade está Nelson Delmar Rodrigues de Rodrigues, que possui uma trajetória de mais de duas décadas na arbitragem. Ele iniciou sua caminhada em 8 de outubro de 2004, apitando jogos da várzea em Alegrete. Com o passar dos anos, passou a atuar em São Francisco de Assis, Rosário do Sul, São Vicente do Sul, Manoel Viana, Uruguaiana, Quaraí e Santa Maria, além de competições como a Copa A Razão e o Fronteirão, em Santana do Livramento.

Depois, Nelson também ingressou na arbitragem de futsal, modalidade na qual permanece atuando até os dias atuais. Para ele, o trabalho se transformou em uma atividade que representa muito mais do que simplesmente conduzir uma partida. “Ser árbitro hoje, para mim, é tudo. Gosto do que faço”, afirma.

Nelson também destaca o grupo atualmente formado pela Assarfa. Segundo ele, a associação conta com profissionais qualificados e comprometidos com o desenvolvimento do esporte local e regional. “Nosso grupo de árbitros hoje da Assarfa é um grupo qualificado, de pessoas sérias que procuram dar o melhor de si em prol do futebol alegretense e da região, tanto no futebol de campo como no futsal”, ressalta.

Para o presidente, ser árbitro também significa compreender a importância do trabalho coletivo. A atuação de uma equipe de arbitragem depende da sintonia entre seus integrantes, além do respeito aos atletas e demais envolvidos na partida.

“Ser árbitro é aprender que sozinho não chegamos a lugar nenhum. Precisamos dos nossos companheiros de arbitragem. É tratar o seu colega de arbitragem com respeito e os atletas com respeito e aplicar a regra do jogo corretamente”, explica.

Outro ponto destacado por Nelson é a necessidade de reconhecer os próprios erros e buscar evolução constantemente. “Ser árbitro é reconhecer quando erra, não ser arrogante. Ser árbitro é se aprimorar a cada dia”, afirma.

Respeito e preparação

O diretor de arbitragem da Assarfa, Rodrigo Modesto, também ressalta a importância dos profissionais que atuam na condução das partidas. Para ele, a arbitragem exige preparação constante e responsabilidade, principalmente diante das diferentes situações que surgem durante um jogo.

Rodrigo destaca que o árbitro precisa estar preparado não apenas tecnicamente, mas também emocionalmente para lidar com a pressão existente dentro e fora de campo. A função exige conhecimento das regras, posicionamento, comunicação e capacidade de tomar decisões de maneira rápida e segura.

Dentro das competições, o trabalho da arbitragem muitas vezes passa despercebido quando tudo acontece normalmente. No entanto, quando uma decisão interfere diretamente no resultado de uma partida, o árbitro acaba se tornando o centro das atenções. Por isso, o respeito ao profissional é considerado fundamental para o bom andamento das competições.