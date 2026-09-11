Uma rede de apoio forte mostra o poder de uma comunidade

O Banco de Leite já é uma realidade e poderá transformar a assistência e a vida de muitas mães e bebês de Alegrete.

11 de setembro de 2026 Flaviane Antolini Alegrete, Conteúdo Patrocinado, Educação, Notícias, Política, Saúde 0

Para que o avanço da assistência materno-infantil do município fortaleça ainda mais essa corrente de vida, é preciso que a comunidade se una a essa iniciativa.

Agora, são necessárias novas doações, que serão destinadas à finalização da obra e à estruturação do espaço onde funcionará o Banco de Leite Humano.

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O Banco de Leite vai fechar um ciclo que se inicia com o Ambulatório de Gestão de Alto Risco (AGAR), a UTI Neonatal, a Casa de Acolhimento e a Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Convencional (UCINCo). O novo serviço contribuirá para consolidar a Santa Casa como referência no atendimento materno-infantil integral.

Para doar, faça um PIX para a única conta oficial da campanha:

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