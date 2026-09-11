Guarda Municipal alerta para bloqueios de vias durante a chegada da Chama Crioula em Alegrete

. A movimentação de cavalarianos deve reunir grande público e, em razão do fluxo de pessoas e animais, algumas das principais vias da cidade terão alterações no trânsito para garantir a segurança durante a passagem da comitiva.

A Guarda Municipal de Alegrete divulgou um comunicado orientando motoristas e proprietários de veículos sobre os pontos que terão bloqueios com barreiras. A concentração será na Avenida Braz Faraco e nas ruas transversais.

Entre os cruzamentos que terão bloqueios estão os acessos da Praça Getúlio Vargas com a Igreja Matriz e com o Clube Casino, além dos cruzamentos da Rua Vasco Alves com a Avenida Dr. Lauro Dornelles, Andradas e General Sampaio. Também haverá bloqueio na Rua Barão do Cerro Largo com a Rua Nossa Senhora do Carmo.

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Trajeto da comitiva

A chegada da Chama Crioula seguirá por um trajeto que passa por importantes ruas e avenidas de Alegrete. Os cavalarianos sairão pela Avenida Rondon, seguindo pela Avenida Assis Brasil, Avenida Dr. Lauro Dornelles, Rua Vasco Alves e, posteriormente, chegando à Praça Getúlio Vargas.

Com a passagem da comitiva, a recomendação é que os motoristas programem seus deslocamentos e tenham atenção redobrada ao circular pelas proximidades do trajeto. A Guarda Municipal também pede que condutores e proprietários evitem deixar veículos estacionados nas vias que serão utilizadas pelos cavalarianos, como forma de evitar transtornos e garantir espaço suficiente para a passagem segura da comitiva.

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Apesar dos bloqueios, o comunicado informa que os cruzamentos e as rotatórias estarão liberados para o trânsito. A orientação aos motoristas é para que tenham prudência e trafeguem com velocidade compatível com a movimentação no local.