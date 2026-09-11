Cavalgada Solidária Amigos da Casa do Gaúcho entrega mais 300 quilos de alimentos ao Lar do Idoso Ary Vargas Paim

Na quarta-feira, 10 de setembro, foi realizada a entrega dos alimentos arrecadados durante a 16ª Cavalgada Solidária Amigos da Casa do Gaúcho, realizada no último domingo, dia 6, em Alegrete. Ao todo, foram arrecadados em torno de 300 quilos de alimentos, que agora serão destinados ao Lar do Idoso Ary Vargas Paim.

A iniciativa, promovida pela família Gollo, por meio de Pedro e Sandra Gollo, juntamente com toda a equipe e os amigos da Casa do Gaúcho, mais uma vez uniu tradição, cultura e solidariedade em benefício dos idosos atendidos pela instituição.

Pelo 16º ano consecutivo, o Lar do Idoso recebe as doações arrecadadas através da cavalgada. Os mais de 300 quilos de alimentos representam um importante reforço para a instituição, que possui uma demanda permanente para garantir as refeições e os cuidados diários dos vovôs.

A presidente do Lar do Idoso, Ione Chagas, destacou a importância da iniciativa e agradeceu a todos que participaram da ação. Segundo ela, gestos como o da família Gollo também incentivam outras empresas, empresários e integrantes da comunidade a se unirem em favor da instituição.

Entre as principais necessidades atualmente estão alimentos, especialmente leite, utilizado diariamente nas refeições, além de materiais de higiene, fundamentais para os cuidados com os idosos, incluindo aqueles que estão acamados.

A manutenção do Lar conta com repasses do poder público e apoio de instituições e da comunidade, mas as doações continuam sendo fundamentais para atender às necessidades dos moradores.

A comunidade alegretense também é convidada a participar e contribuir com o Lar do Idoso Ary Vargas Paim. Cada doação representa um gesto de carinho e ajuda diretamente na rotina daqueles que precisam de cuidados e atenção.

A entrega dos alimentos também representa um agradecimento especial a todos os peões e prendas que participaram da 16ª Cavalgada Solidária. No último domingo, eles levaram às ruas de Alegrete não apenas a demonstração de amor à tradição e à cultura gaúcha, mas também um importante exemplo de solidariedade e compromisso com a comunidade.

A ação da Casa do Gaúcho mostra, mais uma vez, que preservar a tradição também é cuidar de quem precisa.

Aline Menezes – Redação PAT