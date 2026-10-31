Banco Vermelho na Justiça do Trabalho em Alegrete

A Justiça do Trabalho de Alegrete recebeu, esta semana, a instalação do Banco Vermelho, estrutura doada pela OAB Subseção Alegrete destinada à conscientização e ao enfrentamento da violência contra a mulher.

A inauguração ocorreu após as palestras do evento “Agenda 2030: Direitos que Transformam” e contou com a presença de Denise Argemi, coordenadora e embaixadora do projeto Bancos Vermelhos no Brasil, além de autoridades e representantes de entidades locais.

A iniciativa busca ampliar a conscientização sobre o feminicídio e reforçar a importância da prevenção, da denúncia e do envolvimento da sociedade no combate à violência contra a mulher.

A história do Banco Vermelho começou na Itália, em 2016, como um símbolo de enfrentamento à violência contra a mulher e ao feminicídio. A iniciativa nasceu da dor de duas mulheres que perderam amigas vítimas de assassinato e decidiram transformar o luto em um movimento de mobilização social. A cor vermelha, escolhida para os bancos instalados em espaços públicos, simboliza o sangue derramado pelas vítimas e funciona como um alerta permanente sobre a gravidade da violência de gênero.

Inspirada por esse gesto, a campanha chegou ao Brasil por meio das brasileiras Andrea Rodrigues e Paula Limongi, que também haviam perdido amigas em crimes de feminicídio. Desde então, a ideia se espalhou por diferentes cidades, até que, em 31 de julho de 2024, foi oficialmente instituída no país pela Lei Federal nº 14.942/2024. A norma determina a instalação de bancos vermelhos em espaços públicos, consolidando o movimento como parte da política nacional de combate à violência contra a mulher.